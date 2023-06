Os herdeiros de Berlusconi que têm direito a 6,4 mil milhões de euros

Silvio Berlusconi morreu esta segunda-feira e deixou uma fortuna de 6,4 mil milhões de euros, segundo a Forbes, que deverão ser herdados pelos seus cinco filhos. Do seu casamento com Carla Dall’Oglio, Berlusconi tem dois filhos Marina Elvira, de 56 anos, e Pier Silvio, de 54 anos. Já do seu relacionamento com a atriz Verónica Lario tem mais três filhos, Bárbara, 38, Eleonora, 37, Luigi, 34. Leia o artigo completo na Sábado