Pablo Mari fala sobre o ataque em Milão: «Vi uma pessoa morrer à minha frente»

Segundo o jornal italiano, a faca passou a centímetros de um pulmão. Contudo, Mari ficará no hospital e será alvo de uma intervenção cirúrgica mas deverá poder continuar a praticar futebol ao mais alto nível ainda esta temporada. "Do ponto de vista psicológico, parece-me que não há problemas mesmo que eu não seja médico", vincou Adriano Galliani, CEO do Monza.

Pablo Mari falou pela primeira vez do ataque que foi alvo, juntamente com outras quatro pessoas, num centro comercial de Milan. O central espanhol, de 29 anos, emprestado pelo Arsenal ao Monza, referiu que tudo parecia normal até ao momento em que foi atacado por um homem com distúrbios mentais."Estava com o carrinho com o meu filho lá dentro e senti uma dor atroz nas costas. Ele esfaqueou outra pessoa na garganta", contou à 'Gazzetta dello Sport', assumindo-se como um sortudo, no final de contas."Hoje tive sorte porque vi uma pessoa morrer à minha frente", vincou Mari, que sobreviveu sem grande sequelas, seguindo para o hospital após todo o aparato.