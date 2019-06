Paolo Maldini viajou até Madrid para se reunir com Florentino Pérez

Paolo Maldini, novo diretor estratégico do AC Milan, já colocou mãos à obra e iniciou os seus trabalhos em busca de opções para o novo treinador, Marco Giampaolo, com vista à nova época. Maldini esteve em Madrid, juntamente com Zvonimir Boban, diretor geral do futebol, onde se reuniu com Florentino Pérez para a negociação de três jogadores (Ceballos, Borja Mayoral e Odegaard) que à partida estarão fora das contas de Zidane.O clube de Milão, quinto classificado na temporada passada e fora da Liga dos Campeões, tem como prioridade Ceballos, que se encontra de momento no Europeu de sub-21 ao serviço da seleção espanhola, mas Mayoral e Odegaard também agradam os rossoneri.Mayoral, que jogou a última temporada cedido ao Levante, reconheceu, em declarações dadas à EFE, que poderá estar de saída dos merengues e não fecha portas a um destino fora de Espanha, mas admite que a Liga espanhola é prioridade.Em declarações à Sky Sports italiana, Maldini referiu que "a viagem correu bem" e que há "boas notícias para Giampaolo".