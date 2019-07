Paulo Fonseca apresentado na Roma: «Quero voltar à Liga dos Campeões»

Apresentado oficialmente, esta segunda-feira, como o, Paulo Fonseca deixou bem vincado que pretende voltar a colocar o conjunto 'giallorosso' na rota da Liga dos Campeões, demonstrando ainda a convicção em conquistar, pelo menos, uma competição pelo emblema italiano."O presidente não exigiu quaisquer objetivos, porém, o meu é de regressar à Liga dos Campeões. A prioridade é construir uma equipa forte, corajosa e ambiciosa, independentemente dos resultados. Uma equipa que possa deixar os adeptos orgulhosos mesmo quando não ganharmos. Só assim ficaremos mais próximos da vitória. Não gosto de fazer promessas, mas tenho um contrato de dois anos e acredito firmemente que podemos vencer uma competição. Não é uma promessa, é uma convicção", atirou o técnico de 46 anos.Questionado sobre o possível interesse da Roma em Gonzalo Higuaín, jogador da Juventus, Paulo Fonseca foi categórico: "Estou em total harmonia com o Gianluca [Petrachi, diretor desportivo da AS Roma] e com tudo aquilo que diz. Não gosto de falar de jogadores que não são nossos. Contudo, se Higuaín vier, iremos falar dele", acrescentou o treinador português.Quem já chegou à capital italiana para reforçar o plantel 'giallorosso' na próxima época foi Pau López. O guardião espanhol de 24 anos, ex-Betis e companheiro de equipa de William Carvalho, chegou esta segunda-feira a Roma para realizar os habituais exames médicos e assinar contrato com o clube.