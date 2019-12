Paulo Fonseca com Roma (e Itália) a seus pés

O português Paulo Fonseca estará hoje em foco na Serie A, já que a sua Roma recebe hoje o líder Inter Milão. O encontro surge na melhor fase da época para a formação romana, que soma cinco vitórias nas últimas seis jornadas e ocupa 5.º lugar, com 28 pontos, os mesmo do Cagliari.

Ao fim de 14 jogos na competição, a Roma soma mais 8 pontos do que no mesmo período da época passada, o que leva a que se multipliquem elogios ao técnico português, contratado no último verão ao Shakhtar. "É um treinador surpreendente", constatou o insuspeito Massimo Moratti, antigo presidente do Inter.

Nos últimos dois meses, a Roma apenas sofreu 6 golos, sendo a melhor defesa da prova nesta fase. Além disso, conseguiu recuperar alguns jogadores que estavam na sombra, como Pastore e Kluivert, bem como dando espaço aos jovens Pellegrini e Zaniolo - o primeiro soma seis assistências, o segundo cinco golos.

O capitão Dzeko, referência atacante da equipa, não esconde a admiração pelo técnico português. "Desde o início dos treinos que transmite as suas ideias de forma positiva, está sempre disponível para falar e debater. Tínhamos falta de alguém assim. Fonseca não é só um treinador capaz, é uma pessoa honesta e aberta, características que por vezes são difíceis de encontrar", referiu.

Paulo Fonseca, de 46 anos, espera dificuldades frente ao Inter, pelo pede "coragem e audácia" aos jogadores. "É um excelente teste para as capacidade da nossa equipa, que também está num bom momento, está moralizada, vamos para o jogo com a intenção de ganhar", prometeu, considerando ainda "muito positivo" o balanço que faz dos primeiros meses em Iália.

"Tenho um excelente grupo de profissionais, muito dedicado, muito ambicioso, tivemos o problema das lesões, mas a equipa devido ao seu caracter contornou essa situação. Ainda não conquistámos nada e ainda existe grande margem para melhorar, estamos num campeonato muito difícil, onde cada jogo é uma história diferente e há pouco tempo para preparar", recordou.