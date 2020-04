Paulo Fonseca e os elogios de Florenzi e Zaniolo

Alessandro Florenzi começou a temporada na Roma, mas no mercado de inverno rumou a Valencia, por empéstimo, ainda assim, o defesa italiano, de 29 anos, deixa elogios ao treinador português Paulo Fonseca.





"É um dos melhores treinadores que já tive. Sempre foi muito direto comigo, tenho uma boa relação com ele. Disse-me que não podia garantir-me muito espaço na equipa e a decisão de sair foi tomada em conjunto", afirmou em entrevista à Sky Sports Itália, recordando que o selecionador Roberto Mancini também me aconselhou a rumar ao Valência: "Quando surgiu a possibilidadade, Mancini aconselhou-me a ir, disse-me que tinha de jogar para poder sonhar com o Euro 2020."Quem também elogiou o trabalho do treinador português, foi Nicolò Zaniolo, atualmente a recuperar de grave lesão sofrida em janeiro."Tive logo um feeling fantástico quando o conheci. É uma pessoa excecional e um treinador muito preparado, que não tem problemas em dizer tudo o que pensa diretamente aos jogadores. Apesar de sempre ter jogado pelo meio, a adaptação ao flanco direito correu muito bem, estou sempre perto do golo e com situações de um para um. Agora é o lugar onde mais gosto de jogar", assumiu em entrevista ao jornal 'Gazzetta dello Sport'.