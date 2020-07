Paulo Fonseca: «Equipa está com um problema mental»

A Roma voltou a tropeçar, desta feita em casa, frente à Udinese (2-0), e disse adeus à Champions. Foi a segunda derrota consecutiva da formação giallorossi – a 7.ª em 12 jogos em 2020 –, e nem as oito alterações promovidas por Paulo Fonseca no onze em relação ao jogo anterior, com o Milan, surtiram efeito. A expulsão de Perotti (29’) precipitou o abismo romano, já visível após o golo de Lasagna (12’). Nestorovski (78’) fez o 2-0, sete minutos depois de ter visto um golo anulado por fora-de-jogo.





"Estou preocupado. Não é um problema tático, a equipa está com um problema mental. Não entrámos no jogo e com a expulsão ficou mais difícil", frisou Paulo Fonseca no final do encontro. A Atalanta continua de vento em popa e abateu o Nápoles, em casa, por 2-0. Foi a 7ª vitória consecutiva da formação de Gasperini na Serie A, um novo recorde do clube, ‘cortesia’ dos golos de Palasic (47’) e Gosens (55’) frente à formação de Mário Rui (titular), que viu amarelo aos 67’.