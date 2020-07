Paulo Fonseca está sob pressão na Roma mas Spalletti pede: «Deixem-no trabalhar»

As recentes derrotas frente ao Milan e à Udinese deixaram a Roma mais longe (a 12 pontos) dos lugares de acesso direto à Liga dos Campeões e Paulo Fonseca na corda bamba. Mas Luciano Spalletti, treinador italiano que já passou pelo banco dos giallorossi, confessa que gosta do estilo de jogo do português e pede aos diretores do clube que o mantenham à frente da equipa.





"Eu sempre gostei de futebol de ataque", confessou Spaletti, atualmente desempregado, ao canal de YouTube da Serie A. "Sou um estudioso do futebol e sinto que o Paulo Fonseca trouxe de volta a discussão do futebol de ataque ao nosso campeonato"."Ele quer atacar e sabe perfeitamente como o fazer. Além disso, adaptou-se bem à nossa liga. Se o deixarem trabalhar, ele vai dar alegrias e bons jogos aos adeptos da Roma", sublinhou Spalletti.