Paulo Fonseca: «Foi uma grande noite e um bom jogo de ambas as equipas»

A AS Roma e o Real Madrid empataram (2-2), no encontro deste domingo, no Estádio Olímpico de Roma, com a equipa orientada por Paulo Fonseca a conquistar a primeira edição do Troféu Mabel Green Cup, com um triunfo 5-4 nos penáltis No final do encontro, o técnico português mostrou-se muito satisfeito pelo desempenho da sua equipa frente ao emblema madridista. "Foi uma grande noite e um bom jogo de ambas as equipas. Jogamos muito bem na primeira parte, criamos algumas boas oportunidades. O resultado não é o mais importante, mas sim a resiliência que os jogadores demonstraram ao defrontar uma equipa como o Real Madrid e a forma como tentaram implementar as nossas ideias de jogo", afirmou Paulo Fonseca.Protagonista na partida, ao marcar o segundo golo da turma italiana, Dzeko também não faltou aos temas abordados nas entrevistas pós-jogo. "Dzeko? É a mesma pessoa que eu conheci desde o primeiro dia em que aqui cheguei. Sempre trabalhou de forma muito séria, sempre foi muito profissional e o resultado é o que se vê. Ele é nosso jogador. Frente ao Real Madrid fez mais uma exibição importante, é um jogador de grande valor, não tenho dúvidas", vincou o técnico português.