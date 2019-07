Paulo Fonseca garante novo reforço

O médio Jordan Veretout será reforço da Roma, de Paulo Fonseca. Segundo a 'Sky Sport Italia', o clube do treinador português chegou a acordo com a Fiorentina e vai pagar um milhão de euros por um empréstimo, mas o jogador chega com uma cláusula obrigatória de compra a exercer no final da temporada de 16 milhões de euros.





A somar a estes valores, a Roma pode ainda pagar mais dois milhões de euros consoante objetivos. O francês, de 26 anos, junta-se assim a Spinazzola, Pau López e Diawara como reforços de Paulo Fonseca para esta temporada.