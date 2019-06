Paulo Fonseca oficializado na Roma: «Acredito que podemos fazer algo especial»

A Roma oficializou esta terça-feira a contratação de Paulo Fonseca para o comando técnico da equipa. O treinador português, que orientou os ucranianos do Shakhtar Donetsk nas últimas três épocas, assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas, com uma terceira de opção.





"Estou muito feliz por ser o novo treinador da Roma e gostaria de agradecer aos responsáveis do clube pela oportunidade que me foi dada. Estou entusiasmado e motivado com este desafio e estou ansioso por mudar-me para Roma, conhecer os adeptos e começar a trabalhar. Acredito que juntos poderemos fazer algo especial", frisou o técnico, em declarações reproduzidas no site oficial dos romanos.Paulo Fonseca vai assim começar a sua segunda aventura internacional. No Shakhtar foi tricampeão, conquistando ainda três taças e uma supertaça.