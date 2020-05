Paulo Fonseca: «Para mim é difícil imaginar o futebol sem um abraço»

Paulo Fonseca escreveu uma carta emocionada partilhada pelo site oficial da Roma onde referiu ser muito difícil pensar que o futebol poderá voltar a ser jogado com festejos contidos. E o técnico português dá um exemplo.





"É difícil para mim imaginar jogar sem a paixão dos adeptos e especialmente jogar sem aquele abraço. Sim, aquele abraço que utilizamos para celebrar o melhor momento do futebol, o golo. O momento em que o marcador do golo desaparece num monte de braços", explicou o treinador da Roma, que elencou momentos que na sua carreira que terminaram com essa emoção."No meu primeiro ano no Shakhtar, num jogo em que passámos de 0-2 para 3-2 nos minutos finais do jogo, todos os jogadores vieram abraçar-me para comemorar o último golo. Nunca vou esquecê-lo. E em Braga, com o golo do Marcelo Goiano, que nos deu a Taça de Portugal, algo que nunca esquecerei, ou em Paços de Ferreira, com o golo do Manuel José que nos classificou para os playoffs da Liga dos Campeões. Ou agora em Roma, com o golo de Dzeko no último minuto em Bolonha. Há tantos golos que terminam com esse abraço que eu nunca esquecerei", referiu Paulo Fonseca, de 47 anos.O antigo técnico de FC Porto, Sp. Braga ou P. Ferreira partilhou também um pensamento sobre os tempos de isolamento. "Durante este período de quarentena, tentei afastar o pessimismo e o medo: acredito que o meu Mundo se tornará mais forte e mais unido do que nunca. Até ao nosso regresso, é necessário tomar decisões imediatas e tomá-las agora é quase como arbitrar um jogo sem apito e sem cartões", sublinhou.