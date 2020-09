Paulo Fonseca recebe voto de confiança da Roma

O futuro de Paulo Fonseca no comando da Roma tem sido colocado em causa, mas o treinador, de 47 anos, recebeu um voto de confiança por parte do novo dono dos giallorossi. Dan Friedkin, o empresário norte-americano que adquiriu recentemente o emblema da capital italiana, terá ligado a Fonseca, garantindo que o seu futuro no clube não estará em causa.

Segundo o ‘Corriere dello Sport’, Friedkin e o administrador da SAD giallorossa, Fienga, encontram-se em Londres, onde terão feito uma videochamada com o português, a quem comunicaram que contam com ele para a próxima temporada. "Esperamos começar um caminho de sucesso que nos leve longe", terá mesmo assumido Dan Friedkin na conversa.

De resto, recorde-se que a eliminação da Roma às mãos do Sevilha, nos ‘oitavos’ da Liga Europa, levou a várias críticas ao trabalho de Paulo Fonseca, que tem contrato até junho de 2021. Porém, a continuidade do técnico luso na formação italiana não parece estar comprometida.

Mkhitaryan a custo zero

O Arsenal comunicou a saída em definitivo de Mkhitaryan a custo zero para a Roma, clube ao qual esteve cedido em 2019/20.