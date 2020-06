Paulo Fonseca revela lado positivo da pandemia: «Pude dedicar-me à minha família»

Paulo Fonseca revela que está a sofrer muito com a pandemia de Covid-19, principalmente pela perda cada vez maior de vidas humanas. No entanto, o treinador português, da Roma, admite que consegue ver um lado positivo.





"De uma forma egoísta, posso dizer que consegui aproveitar este período para fazer coisas que nunca consegui fazer antes. Pude estar com a minha família todos os dias, dedicar-me à minha esposa e ao meu filho mais novo, tomar o pequeno almoço com eles, poder adormecê-lo, dar-lhe banho, brincar com ele, eu sei que isto é uma visão um bocadinho egoísta, mas isto também me permitiu ter este lado positivo da vida. É um período trágico, nós vamos ultrapassar, mas é um período que nos pode ensinar muito, sem querer estar a ser muito vulgar, devemos tirar ensinamentos deste período", afirmou, em entrevista à Roma TV.Paulo Fonseca revela-se apaixonado pela capital italiana e deixa até uma revelação sobre um dos seus espaços preferidos em Roma."A Fontana de Trevi é um espaço onde eu me sinto muito bem, devo dizer que antes de vir para a Roma, assim em jeito de brincadeira, até atirei a moeda de costas para Fontana e um dos meus desejos era mesmo treinar a Roma. E aconteceu. Gosto do Coliseu, do Castel de Sant'Angelo, das Escadarias da Praça de Espanha, é um lugar fantástico. Gosto de passear na Via del Corso e caminhar com a minha família no Parque de Villa Borghese ou Villa Pamphili que é mesmo ao lado de casa. São sítios que me dizem muito. Penso que não existe nenhuma cidade no mundo como Roma", sublinhou.