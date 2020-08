Pedro Rodríguez oficializado na Roma

A Roma anunciou, nesta terça-feira, a contratação do espanhol Pedro Rodríguez, que chega à capital italiana depois de ter terminado contrato com o Chelsea, clube que representava desde 2015/2016.





"Estou feliz por estar aqui em Roma e muito animado com este novo desafio. Agradeço as mensagens de apoio dos nossos adeptos e espero fazê-los felizes", disse o extremo de 33 anos, em declarações aos canais oficiais do clube.O internacional espanhol, formado no Barcelona, chega à equipa de Paulo Fonseca como jogador livre e assinou até à época 2022/2023, sendo este o seu terceiro desafio em três países diferentes.Jorge Afonso