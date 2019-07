Piatek revela as suas referências como avançado: «Olhei sempre para os melhores»

Krzyzstof Piatek chegou ao futebol italiano para representar o Génova e, após uma primeira metade de época muito boa (19 golos em 21 jogos), mudou-se para o Milan, onde continuou a veia goleadora. Em entrevista à 'ESPN', o polaco revela quem são as suas inspirações como avançado.





"Olhei sempre para os melhores avançados para melhorar. O primeiro e um dos melhores é certamente o Cristiano Ronaldo, mas também o Thierry Henry quando estava no Arsenal. Mas tentei sempre aprender alguma coisa com todos os avançados que vi jogar", disse."Espero sempre muito de mim. Estou feliz por ter chegado à Serie A, por ter marcado pelo Génova e pelo Milan, é fantástico. Acho que nasci para marcar. Marcar na Serie A é sempre muito difícil, mas, quando cheguei, o meu objetivo era mostrar grandes coisas e acho que tive sucesso. O meu objetivo com o Milan é continuar a marcar muitos golos e ser importante nas vitórias da equipa, que espero que ajudem o clube a qualificar-se para a Liga dos Campeões do próximo ano", referiu.