Pirlo após empate da Juventus: «Não devia ser necessário sermos esbofeteados para acordarmos»

A Juventus empatou este domingo na receção ao Verona (1-1), o que deixou Andrea Pirlo de muito mau humor. O treinador dos bianconeri, que não pôde contar com Cristiano Ronaldo por o internacional português ainda se encontrar a recuperar da covid-19, não gostou da atuação da equipa.





"Não fomos agressivos na primeira parte, esperámos por eles, mas mesmo assim criámos as melhores oportunidades. Reagimos depois de eles marcarem, mas não devia ser necessário sermos esbofeteados para acordarmos e jogarmos com intensidade", considerou o treinador.A Juventus, recorde-se, vinha de outro empate no campeonato, fora de casa, diante do Crotone.