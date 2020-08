Pirlo com salário 'low cost' na Juventus: 6% de Cristiano Ronaldo e o mesmo que Demiral

Promovido no fim de semana ao comando da equipa principal da Juventus, Andrea Pirlo vai ter um dos salários mais baixos de toda a primeira equipa da Vecchia Signora. Segundo a imprensa italiana, o antigo médio vai auferir 1,8 milhões de euros por temporada, uma verba que representa três vezes menos do que aquilo que ganhava Maurizio Sarri (5,5 milhões de euros) e ao nível do que aufere, por exemplo, o defesa Merih Demiral.





No plantel da Juventus há apenas dois jogadores a ganhar menos do que o novo técnico - Gianluigi Buffon (1,5 milhão) e Carlo Pinsoglio (0,3 milhão) -, sendo que em comparação com o mais bem pago, o português Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo irá ganhar somente 5,8% em relação aos cerca de 31 milhões de euros por temporada que aufere o craque português.Por outro lado, refira-se que Pirlo é apenas o sétimo técnico mais bem pago da Serie A, bem distante dos 12 milhões de euros que Antonio Conte ganha no Inter Milão. À frente dele estão ainda Paulo Fonseca e Sinisa Mihajlovic (3 milhões de euros), Gian Piero Gasperini (2,5 milhões), Simone Inzaghi e Stefano Pioli (2 milhões).