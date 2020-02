«Pjanic parece mozzarella e Sarri é ingénuo»: as duras críticas de ex-presidente da Juventus

A Juventus divide a liderança do campeonato italiano com o Inter e somou duas derrotas nas últimas três jornadas, levando já a que se fale numa mudança de treinador. As críticas são muitas e até o ex-presidente da Juventus, Cobolli Gigli, se veio pronunciar.





"Cristiano Ronaldo mostra que é um jogador que sozinho não resolve os problemas, Chiellini já não é um menino, Pjanic parece 'mozzarella', parecia revitalizado mas é um jogador cansado, precisa de descansar mais. O meio campo é um problema que tem de ser resolvido", refere à Radio Sportiva, estendendo as críticas à equipa técnica e presidente.Falando de um "momento complicado", Cobolli Gigli diz que há um "problema de comunição" e chama "ingénuo" a Sarri."O presidente é um excelente comunicador, talvez o único, tem de assumir este caso e fazer-se ouvir. Talvez seja o que os jogadores precisam", concluiu.De acordo com o jornal ‘La Reppublica’, vários membros da direção da Juventus pediram ao presidente Andrea Agnelli para despedir o treinador Maurizio Sarri. A solução apontada passa por trazer Massimiliano Allegri de volta. O italiano, de 52 anos, esteve em Turim entre 2014 e 2019, tendo vencido os cinco campeonatos que disputou, além de ter chegado a duas finais da Liga dos Campeões (2014/15 e 2016/17), prova na qual os heptacampeões italianos vão defrontar o Lyon nos oitavos-de-final. Allegri está atualmente sem clube.Ao fim de 23 jornadas, a formação de Turim divide a liderança com o Inter. Soma 54 pontos, mais um do que a Lazio. Na próxima ronda recebe o Brescia, mas antes, na quinta-feira, disputa as meias-finais da Taça de Itália na casa do Milan.