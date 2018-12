Presidente da federação italiana ameaça parar campeonato após incidentes no 'Boxing Day'

A jornada de 'Boxing Day' em Itália ficou marcada por incidentes graves em Milão. O balanço é trágico: um morto, vários feridos, lutas e cânticos racistas. A situação já motivou a intervenção do presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), afirmando que está a ser ponderada uma paragem no campeonato italiano para serenar os ânimos. "Não sei, é algo a ser pensado. O problema é de ordem pública, tal como o facto de se jogar ou não", afirmou Gabriele Gavina.Os cânticos racistas a Koulibaly e os confrontos antes do Inter-Nápoles terão sido a gota de água para os responsáveis pelo futebol italiano. "Precisamos de algo radical, esta jornada tinha de ser uma festa e vi coisas inaceitáveis. Estou preocupado com este clima. Em San Siro vi jogadores demasiado nervosos e o que aconteceu fora do estádio é demasiado grave. Falaremos hoje com o governo e com o Comité Olímpico e logo se decidirá", reiterou Gavina.Ainda sobre os atos de racismo dirigidos ao central do Nápoles , o presidente da FIGC afirmou que o que se passou "é muito feio" e que serão aplicadas as sanções devidas.