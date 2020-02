Presidente da Fiorentina "enojado" com arbitragem de jogo em que Ronaldo bisou de penálti

O presidente da Fiorentina estava muito irritado no final do jogo deste domingo, com a Juventus, que a sua equipa perdeu por 3-0. Rocco Commisso referiu-se particularmente aos penáltis (convertidos por Cristiano Ronaldo), que marcaram definitivamente o desenrolar do encontro.





"Estou aqui há 6 meses, nunca critiquei árbitros, mas eles não podem decidir jogos. Estou enojado! Com o Génova não nos marcaram um penálti; com o Inter aconteceu a mesma coisa e hoje, aqui, marcaram-nos dois contra. Se o primeiro era, o segundo não", começou por dizer."A Juventus tem 350 milhões investidos, não precisa de ajudas! Estou enojado pelo que vi hoje e nos jogos com o Génova e com o Inter. Estou muito zangado, não tinha ainda falado nos últimos meses, mas agora foi demais. Se a Juventus for mais forte, que vença em campo e não com a ajuda dos árbitros! Os nossos jogadores estão todos desmoralizados", acrescentou."Estávamos a perder por 1-0 e marcaram-nos outro penálti, a confusão começou aí. Eu sinto muito pelos nossos jogadores, isto não é justo para a Fiorentina, estavam mil pessoas de Florença aqui, não é justo sermos tratados desta forma. A Juventus é tão forte, tem uma equipa tão boa que não precisa da ajuda dos árbitros, deixem-nos jogar em campo", finalizou.