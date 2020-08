Presidente da Juventus após saída da Champions: «Estou convencido que Ronaldo fica»

Andrea Agnelli, presidente da Juventus, disse no final do jogo de ontem com o Lyon - que marcou a saída dos bianconeri da Liga dos Campeões - acreditar que Cristiano Ronaldo vai continuar em Turim. Na semana passada a revista francesa 'France Football' contava que o internacional português tinha pensado mudar-se para o PSG antes da pandemia.





"Estou inteiramente convencido que ele fica. Penso que estavam a referir-se a algo que ele disse numa entrevista que ele deu há muitos meses e agora publicaram isto antes de jogarmos contra uma equipa francesa", contou Agnelli à 'Sky Sports Italia'. "Posso assegurar que o Ronaldo continua a ser um pilar da Juventus."O afastamento da equipa da Champions foi um duro revés e o presidente promete "reavaliar tudo". "A Liga dos Campeões tem de ser um objetivo", considerou. "É dececionante para nós, para os jogadores e para os adeptos. como já disse inúmeras vezes nos últimos anos, a Liga dos Campeões tem de passar de um sonho para um objetivo. Nos próximos dias vamos avaliar e decidir como vamos avançar para a próxima época."Será que essa avaliação passa pela substituição do treinador? "Quero tornar claro que não é fácil ganhar a Serie A e que a cada época começamos com zero pontos", disse, aludindo à 9.º título consecutivo que a Juventus conquistou esta época em Itália. "Vamos fazer uma análise completa da época. Temos de redescobrir o entusiasmo encarar a próxima temporada."