Presidente da Roma após nova derrota da equipa de Paulo Fonseca: «Embaraçoso»

O presidente da Roma ficou muito desagradado com a derrota de ontem frente à Udinese. Trata-se do segundo desaire seguido da equipa treinada por Paulo Fonseca, que perde assim terreno na luta pela presença na Liga dos Campeões.





"Um jogo embaraçoso", disse secamente James Pallotta, segundo a 'Gazzetta dello Sport', quando confrontado pelos jornalistas no final do jogo.Pallota tentou vender o clube este ano, mas não chegou a acordo com o bilionário norte-americano Dan Friedkin.A Roma já tinha perdido com o Milan, por 2-0, e agora foi derrotada em casa pela Udinese, pelo o mesmo resultado. A equipa está na 5.ª posição, a 12 pontos da Atalanta. Na próxima jornada, domingo, os giallorossi visitam o Nápoles.