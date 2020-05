Presidente do AC Milan confirma infetados no plantel e diz que conta com Ibrahimovic

O presidente do AC Milan confirmou esta sexta-feira que há casos de covid-19 no plantel mas não revelou os nomes dos atletas, assegurando apenas que "estão em recuperação". Numa conversa em direto na plataforma 'Roma InConTra', Paolo Scaroni revelou ainda que os casos do jovem avançado Daniel Maldini e o pai, Paolo Maldini (diretor técnico do clube), que também foram infetados, "estão a ir bem".





O clube já retomou os treinos, Scaroni garante que está pronto para voltar a jogar mesmo com a pandemia e sugere que o exemplo da Bundesliga seja seguido. "Milanello está aberto e já estamos a treinar novamente, mantendo a distância. Estamos a tomar medidas para o reinício, pois temos de habituar-nos a viver com o vírus e isso também se aplica ao futebol. Não podemos ficar parados até que a taxa de infecção seja zero. Podemos adotar a fórmula alemã, que deixa os infetados em quarentena enquanto os outros continuam", constatou.

Ibrahimovic na equação



Zlatan Ibrahimovic está ainda na Suécia e tem mantido a forma com o plantel do Hammarby. O avançado até deixou em aberto a possibilidade continuar no país, mas o presidente do AC Milan conta com ele em Itália para acabar a temporada. "Eu acho que Ibrahimovic quer voltar a jogar", referiu Paolo Scaroni.