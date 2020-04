Presidente do Brescia impede serão de sábado à noite de Balotelli com estrela porno

Balotelli marcou um direto para o serão de sábado à noite, a partir das 20 horas, no Instagram, com Rocco Siffredi, um dos mais famosos atores de filmes para adultos italianos, tendo prticipado em mais de 500 películas e realizado quase 300. O encontro foi anunciado e as expetativas eram muitas... mas o presidente do Brescia não vai deixar que tal aconteça.





Segundo conta o jornal italiano 'Tuttosport', Massimo Cellino, presidente do clube italiano, não achou muita piada a ter a estrela da sua equipa em 'horário nobre num live' do Instagram com Siffredi. Atualmente, devido ao isolamento social são muitos os desportistas que recorrem às redes sociais para 'conversar' com os milhões de seguidores e Cellino teve medo que a conversa descambasse, por isso, falou diretamente com Balotelli para impedir tal reunião.Rocco Siffredi diz não ser adepto de qualquer clube, mas em 2014 demonstrou o seu apoio à seleção italiana, protagonizando uma campanha em que prometia castidade durante o Mundial para depois ter de um orgasmo coletivo com a seleção... no entanto esta ficou pela fase de grupos.