Presidente do Inter arrasa líder da Liga: «És o maior e mais sombrio palhaço que já vi»

A epidemia de coronavírus em Itália está a deixar toda a gente com os nervos em franja. O Juventus-Inter, que devia ter sido disputado este fim-de-semana, esteve para ser realizado à porta fechada, mas depois foi adiado para 13 de maio, juntamente com mais quatro partidas. Agora, fala-se em disputar o jogo a 9 de março, ou seja, na próxima segunda-feira... Steven Zhang, o jovem presidente dos nerazzurri, perdeu as estribeiras e no Instagram teceu duras considerações sobre a liga italiana, apelidando, inclusivamente o líder do organismo que superintende o futebol profissional no país (Paolo Dal Pino) de "palhaço".





"Brincar com o calendário e colocar sempre a saúde pública em segundo lugar. Provavelmente és o maior e mais sombrio palhaço que já vi. 24, 48 horas? Sete dias? Que mais? Qual é o teu o próximo passo? E ainda falas de desportivismo e competição justa? Que tal deixarmos de proteger os nossos jogadores e treinadores para jogarmos por ti 24 horas por dia, sete dias por semana sem parar? Sim, estou a falar para ti. O presidente da nossa Liga, Paolo Dal Pino. Tem vergonha", escreveu Steven Zhang, nas stories do InstagramZhang ainda deixou recomendações aos adeptos: "Não importa se és adepto do Inter ou da Juve ou se simplesmente não és adepto. Por favor, mantém-te seguro. Isso é o mais importante para ti, para a tua família e para a nossa sociedade", avisou.A federação já abriu um um processo disciplinar, que pode redundar numa pesada sanção para Zhang.