Presidente do Nápoles não perdoa rebelião: notificações das (pesadas) multas já seguiram

Aurelio de Laurentiis prometeu e cumpriu. Um escritório de advogados de Bolonha já começou a notificar os jogadores do Nápoles relativamente às multas que vão ter de pagar, na sequência da 'rebelião'. O plantel - apoiado pela equipa técnica de Carlo Ancelotti - não quis ficar retido num estágio forçado (uma espécie de castigo pelos maus resultados) antes da paragem para as seleções, o que deixou o presidente do clube furioso.O polémico De Laurentiis decidiu multar os jogadores em 25 por cento do salário. As exceções são Allan e Lorenzo Insigne, punidos em 50 por cento por serem considerados os 'cabecilhas' da rebelião. Qualquer coisa como 200 mil euros no caso do defesa brasileiro e um 'rombo' de 350 mil no vencimento do italiano.O caso vai agora ser analisado por um colégio arbitral, que vai decidir até ao fim de fevereiro se os jogadores vão ou não ser punidos.