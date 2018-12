Presidente do Torino critica Ronaldo: «Um campeão não deve fazer desses gestos»

Cristiano Ronaldo abriu o marcador no Torino-Juventus e foi na direção do guarda-redes Cristiano Ronaldo abriu o marcador no Torino-Juventus e foi na direção do guarda-redes

Urbano Cairo, presidente do Torino, criticou abertamente o gesto de Cristiano Ronaldo na hora de celebrar o golo no dérbi de sábado com a Juventus, considerando que o português não se comportou como um campeão. Em causa está o choque, aparentemente propositado, de CR7 com o guarda-redes Salvador Ichazo, que mereceu até comentários por parte de Mario Balotelli "Um campeão como Ronaldo não deve fazer um gesto daqueles. Gozou com um guarda-redes que quase lhe defendeu um penálti. Se é o campeão que supostamente é, não deveria fazer coisas destas", declarou o líder do Torino à RAI, numa entrevista na qual aproveitou para visar o VAR."Tenho apontada uma lista das incríveis decisões que foram contra nós. Todos viram o que aconteceu: houve um lance com o Blaise Matuidi, com um empurrão ao Andrea Belotti, e Alex Sandro agarrou o Simone Zaza. Houve dois lances que deveriam ter sido revistos pelo VAR. Ainda assim, não fomos os únicos a ser penalizados este ano. A subordinação psicológica continua lá: nos últimos anos, a Juventus, que é mais forte do que nós, teve uma série de incríveis decisões a seu favor. Conto pelo menos cinco contra nós. O VAR, enquanto meio democrático, está a andar para trás", considerou.