Primeiro ministo italiano anuncia datas para o regresso aos treinos na Serie A

O primeiro ministro italiano Giuseppe Conte deu, este domingo, o aval para o regresso das equipas italianas aos treinos (ainda que de forma individual), a acontecer já no próximo dia 4, com o objetivo de concluir a Serie A.

Conte avançou que o país irá dar início à fase 2 do confinamento social, mas revelou que, a partir do dia 18, as equipas de futebol poderão começar a treinar em grupos mais alargados, com uma previsão de retomar a competição no dia 2 de junho.





"Para permitir um regresso gradual, treinos individuais de desportistas (profissionais ou não) reconhecidos pela CONI e federações serão permitidos a partir de 4 de maio, mas apenas no respeito das regras de distanciamento social, evitando concentrações. Quanto aos desportos coletivos, está previsto o regresso a 18 de maio", explicou o chefe de governo italiano.