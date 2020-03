Quarentena de Rugani no hotel da Juventus: a comida, o tédio e as vídeochamadas com a namorada

Daniele Rugani, jogador da Juventus que se está infetado com coronavírus, está em quarentena no Hotel J, o centro de treinos dos bianconeri, desde terça-feira e o jornal Tuttosport - que terá falado com alguém próximo do futebolista - conta este domingo como é a sua rotina.





O defesa fisicamente está bem, não tem febre, tosse ou qualquer outro sintoma, não toma medicamentos mas está muito aborrecido. A janela do quarto tem vista para os campos de treino e se pudesse, acrescenta o jornal, saía para correr.Rugani passa o tempo a ler, a fazer vídeochamadas com a namorada, com os pais e os amigos, vê televisão e séries. Não tem qualquer contacto com o exterior e está num quarto com 20 metros quadrados que agora conhece centímetro por centímetro.A comida - uma dieta leve e equilibrada - é deixada numa bandeja no exterior do quarto. Depois de comer o jogador coloca a bandeja no mesmo lugar, para posteriormente ser recolhida.Rugani vai ficar em quarentena por 14 dias, a fazer figas para continuar assintomático. É que se tiver febre novamente, o isolamento terá de ser prolongado.A alta só lhe será dada quando tiver três testes negativos.