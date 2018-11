Radja Nainggolan: «A minha irmã gémea é homossexual, é feliz e eu também»

O belga Radja Nainggolan deu uma entrevista à 'France Football' em que revela alguns pormenores da sua vida pessoal, incluindo a homossexualidade da irmã gémea."Sou uma pessoa normal, não sou um 'bad boy' como costumam dizer. As pessoas que dizem isso não pensam como um futebolista ou uma figura pública, posso andar pelos piores bairros e viver normalmente. Faço compras no supermercado, bebo um copo ou fumo um cigarro sem me esconder. Esconder-me não é a minha forma de vida", contou o médio do Inter, de 30 anos.Filho de pai indonésio e de mãe belga, Nainggolan não esconde algumas das dificuldades por que passou em criança. "Tenho orgulho nas minhas origens, não as renego", explica. "Ao princípio ganhava mil euros por mês, pode não parecer muito, para a minha família era. Faço questão garantir um bom nível de vida aos que me são mais próximos. É a minha responsabilidade e inspiro-me na minha mãe, Lizi, a pessoa mais importante na minha vida. Morreu há alguns anos".O jogador falou também da irmã. "A minha irmã gémea é homossexual, é feliz e eu também. O futuro e a felicidade de uma pessoa não podem ser decretados pelos outros. Aceito toda a gente, é a minha maneira de ver as coisas."