Rafael Leão eleito melhor jogador da liga italiana em 2021/22

Rafael Leão foi eleito o melhor jogador da liga italiana em 2021/22 pela influência que teve no título do AC Milan confirmado este domingo. O avançado português 'fabricou' hoje três golos dos milaneses no triunfo que carimbou o campeonato, em Sassuolo."Rafael Leão é, sem dúvida, um dos símbolos do Milan, o campeão italiano, um atacante capaz de oferecer sempre um grande espetáculo. A exuberância do futebol, a imprevisibilidade, a força atlética e a velocidade técnica fazem dele já um jogador de topo. Nos momentos decisivos da temporada, o extremo português foi arrebatador com 11 golos, 10 assistências e jogadas de alto nível", constatou Luigi De Siervo, diretor administrativo da Lega Serie A, em comunicado no site oficial do organismo.