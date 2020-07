Rafael Leão: «Ibrahimovic é um como um irmão mais velho»

Colega de equipa de Zlatan Ibrahimovic desde o início do presente ano civil, Rafael Leão assumiu esta quinta-feira, em declarações à Sky Sport Italia, que o avançado sueco tem sido importante na sua evolução, especialmente pelos conselhos e orientação que tem recebido desde que estão juntos na formação milanesa.





"É como um irmão mais velho. Está sempre a dar-me conselhos naquilo que posso evoluir. Está sempre a sorrir e é um grande colega de equipa. Dá-me confiança e está sempre focado. Fora do campo é uma pessoa totalmente diferente", explicou o avançado português.Em relação ao seu papel no Milan, Leão espera tornar-se importante. "Sinto a confiança do treinador e dos meus colegas, o que torna tudo mais fácil. Trabalho todos os dias para ser titular. Se o treinador me coloca em campo para jogar, estarei pronto. O meu objetivo é vestir a camisola do AC Milan como titular e ser importante na equipa. Estou feliz aqui e espero cá ficar por muito tempo", assumiu o avançado de 21 anos, que na quarta-feira, diante da SPAL, marcou um golo no empate a dois.