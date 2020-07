Rafael Leão "mudou o Mundo" num jogo em que Cristiano Ronaldo esteve 'sozinho' em campo

"A alegria de uns é a tristeza de outros". A frase poderá parecer cliché, mas assenta que nem uma luva na análise ao encontro entre AC Milan e Juventus, jogo que terminou com um triunfo rossoneri por 4-2, após ter estado a perder por 0-2 até aos 62 minutos.





Em noite pouco inspirada de Cristiano Ronaldo que, ainda assim, não deixou de inscrever o seu nome da lista de marcadores da partida - o 26.º golo esta temporada na Serie A -, foi o jovem português Rafael Leão quem mais sobressaiu neste duelo lusitano entre avançados em San Siro. O ex-Sporting entrou aos 60 minutos do encontro, quando o marcador estava ainda desfavorável para os rossoneri, e viu Ibrahimovic (62') e Kessie (66') igualar o marcador. O camisola '17' do Milan não se deixou ofuscar pelo brilho dos seus companheiros e assinou ele próprio o golo da reviravolta, ao 'trair', aos 67 minutos, Gianluigi Buffon.Eis a análise da imprensa italiana ao duelo de portugueses em San Siro, no AC Milan-Juventus.Cristiano Ronaldo - Muito ativo durante a primeira parte, rapidamente fez Donnarumma aplicar-se. Assinou o segundo golo da partida por conta própria, o 26.º a contar para o campeonato. Depois, 'desligou-se' do jogo e perdeu a bola no lance em que Kessie faz o 2-2."Cristiano Ronaldo - "Não esteve brilhante como normalmente está, mas teve nos seus pés algumas boas oportunidades para marcar. No lance do 2-0 antecipou-se bem aos dois defesas do Milan. Até para o fenómeno é difícil quando os companheiros estão ausentes."Rafael Leão - "Entrou e mudou o Mundo, marcou o 3-2 não só graças ao infortúnio dos seus adversários, mas porque é muito bom a esperar pelas suas oportunidades."