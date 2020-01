Rafael Leão partilha foto com Ibrahimovic: «O que importa são aqueles que nos querem ajudar a vencer»

Rafael Leão assinalou esta segunda-feira nas redes sociais a estreia oficial de Ibrahimovic ao serviço do AC Milan. O avançado sueco, assim como o português, começou o jogo no banco, tendo entrado em campo aos 55 minutos frente à Sampdoria. Um minuto depois, Rafael Leão juntou-se a Ibra na frente de ataque do AC Milan.





Ibrahimovic à conversa com Rafael Leão: as primeiras imagens do sueco no banco do Milan



"O que realmente importa são aqueles que nos querem ajudar a vencer", escreveu Rafael Leão na legenda da fotografia que publicou nas redes sociais ao lado de Ibrahimovic, após o empate a zero no Milan-Sampdoria