Rafael Leão perto de renovar com Milan

A novela quando à renovação de Rafael Leão com o Milan parece mesmo estar com o fim à vista. Segundo o Tutto Mercato Web, já terá sido alcançada uma plataforma de entendimento, faltando só uma reunião final na próxima semana - o advogado Ted Dimvula é esperado em Milão na segunda-feira - para selar o acordo. De acordo com a referida fonte, a intervenção de Jorge Mendes foi decisiva e terá permitido às partes entenderem-se para um contrato que renderá a Rafael Leão um salário de 7 M€ anuais.Em contrapartida, o Milan terá aceitado uma cláusula de rescisão de 120 M€, valor que poderá não ser suficiente para afastar os tubarões do futebol europeu.