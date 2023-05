Rafael Leão: «Qualquer um quer jogar na Premier League»

O litígio entre Rafael Leão e e o Sporting prossegue nos tribunais, com o clube de Alvalade a exigir uma indemnização de 45 M€ por o jogador ter assinado pelo Lille após ter rescindido sem justa causa, em 2018, na sequência do ataque à Academia. Apesar desta batalha jurídica, o avançado do Milan continua a garantir que tem uma ligação especial ao clube onde se formou e, ontem, até considerou Alcochete com "uma das melhores academias do Mundo", numa entrevista concedida à revista ‘Gaffer’.

"O Sporting é uma das melhores academias do Mundo, se não a melhor, já formou dois Bola de Ouro. É uma honra que me enche de orgulho ter passado por lá", garantiu o internacional português, de 23 anos, que ainda destacou o peso do emblema português na sua carreira: "Abriram-me as portas para o Mundo do futebol e estou-lhes muito grato. É definitivamente um clube que vou lembrar e levar comigo para sempre", assegurou.

Lembrando também a infância no Bairro da Jamaica, no Seixal, o atacante ainda apontou os seus dois ídolos no futebol. "Ronaldinho Gaúcho e Cristiano Ronaldo, a 100%. São jogadores que acompanhei e tentei copiar. Adoraria ter uma carreira parecida", acrescentou.

Sonho inglês

Rafael Leão renovou na semana passada com o Milan, até 2028, mas admitiu que mantém o sonho de jogar em Inglaterra.

"Qualquer um quer jogar na Premier League porque é uma liga muito competitiva. Tem um futebol envolvente, grandes equipas e uma audiência mundial. A Serie A está atualmente muito bem posicionada no futebol internacional, mas definitivamente tenho de dizer... ‘Premier League no futuro’", referiu o avançado que foi cobiçado pelo Chelsea antes de renovar com o clube transalpino. *