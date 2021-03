Rafael Tolói estreia-se nos convocados da seleção italiana

Rafael Tolói, nascido no Brasil, foi esta sexta-feira convocado pela primeira vez para a seleção italiana de futebol, que inicia a fase de qualificação para o Mundial2022, na próxima semana frente à Irlanda do Norte, à Bulgária e à Lituânia.

O central da Atalanta, nascido há trinta anos em Glória d'Oeste, no Brasil, recebeu recentemente luz verde da FIFA para poder representar a Itália e o selecionador Roberto Mancini integrou-o na lista de 38 convocados para os próximos jogos da squadra azurra.

O elevado número de convocados também se deve ao facto de alguns jogadores, como Alessandro Bastoni, Stefano Sensi e Nicoló Barella, do Inter de Milão, e Matteo Ricci, do Spezia, aguardarem autorização para deixar as respetivas cidades, tendo em conta que mantiveram contacto com futebolistas cujos testes para o coronavírus deram resultados positivos.

A Itália, que procura assegurar a qualificação para o Mundial2022, que se disputa no Qatar, depois do fracasso vivido nas eliminatórias para o Mundial2018, na Rússia, iniciará o Grupo C frente à Irlanda do Norte, em Parma, a 25 de março, seguindo-se os embates com a Bulgária, em Sofia, a 28 de março, e com a Lituânia, em Vílnius, a 31 do mesmo mês.