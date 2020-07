Raúl Jiménez na Juventus? Só com convite para jantar e um pedido de bênção

A boa temporada de Raúl Jiménez no Wolves não tem passado ao lado das várias estrelas do futebol. Desta feita, a glória mexicana Hugo Sánchez aconselhou o avançado, de 29 anos, a rumar à Juventus, mas de forma peculiar. “Tinha de ligar ao Cristiano Ronaldo por telemóvel, convidá-lo a jantar e dizer: ‘Dá-me a tua bênção para que eu possa ser teu amigo e se me aceitares eu vou [para a Juventus], senão rejeito a viagem e fico em Inglaterra’”, brincou.

O ex-Benfica leva 26 golos em 52 partidas esta época pelo Wolves e tem despertado a cobiça de vários clubes. Segundo a imprensa inglesa, Chelsea e Leicester estão interessados no avançado, mas o Wolves aguarda o desfecho em relação às equipas apuradas para a Champions para só aí ouvir qualquer proposta pelo avançado.