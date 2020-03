Restaurante de Milik oferece comida a hospitais na Polónia

Arkadiusz Milik é um ídolo na Polónia e está a mostrar-se à altura dessa responsabilidade. O avançado do Nápoles está fechado em casa, em Itália, de quarentena, mas com a mente em Katowice, a sua cidade natal.





Milik deu ordem para que o seu restaurante na Polónia, "Food & Ball", passasse a confecionar comida especialmente para entregar aos hospitais de Katowice que estão a combater o novo coronavírus."Temos de proteger a saúde. Apesar do restaurante estar fechado, estamos muito felizes por poder ajudar de alguma forma. Façam o mesmo. As boas ações vão e voltam e esperamos que nos aconteça o mesmo", lê-se na página de Instagram do restaurante.