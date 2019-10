Roberto Baggio e um momento de grande dor na carreira: «Pedi à minha mãe para me matar»

Roberto Baggio lamenta que as crianças estejam "a perder a alegria de jogar futebol em qualquer sítio", aquela que sentia quando era miúdo e quer mais tarde lhe proporcionou uma carreira, marcada por glória, momentos complicados e às vezes incompreensão dos adeptos."Para mim foi um sonho vestir a camisola do Vicenza. Depois cheguei à Fiorentina após uma grave lesão. Não joguei durante duas épocas e mesmo no terceira ainda não estava totalmente recuperado. As lesões foram um pesadelo para mim. No dia seguinte à minha primeira operação ao joelho pedi à minha mãe para me matar", revelou o antigo jogador italiano no Festival dello Sport em Trento.Baggio lembrou que "criou uma ligação profunda com os adeptos da Fiorentina" e que fez tudo para ficar, atribuindo as responsabilidades na mudança para a Juventus aos dirigentes."Senti-me culpado por ser a causa de tudo, mesmo que fosse a última pessoa a quem culpar", refere, recordando os "três dias de caos".