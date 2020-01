Roger Ibañez é o primeiro reforço de inverno para a Roma de Paulo Fonseca

A Roma oficializou esta segunda-feira a contratação do defesa-central brasileiro Roger Ibañez, que se torna o primeiro reforço de inverno da equipa orientada pelo técnico português Paulo Fonseca.



O jogador de 23 anos chega à capital italiana cedido pela Atalanta por uma época e meia mas, após esse período, os romanos vão pagar 8 milhões de euros fixados na cláusula de compra obrigatória e garantir o passe do atleta até junho de 2024.



"Estou muito feliz por estar aquiA Roma tem tudo o que eu quero, o nome e uma grande equipa. Tenho a certeza de que me sentirei bem", afirmou Roger Ibañez na apresentação oficial, ele que chegou a Itália em janeiro do ano passado proveniente do Fluminense e esta época cumpriu apenas um jogo ao serviço da Atalanta.



Guido Fienga, CEO da Roma, explicou que Ibañez é visto como uma aposta de futuro mas admitiu que ainda esta época pode dar um contributo importante à equipa de Paulo Fonseca.



"Acreditamos firmemente no seu potencial e temos a certeza de que este ano pode ajudar a equipa. Mas, acima de tudo, os próximos meses serão úteis para ele conhecer o nosso projeto de futebol e o Ibañez pode tornar-se um jogador importante para a nossa defesa", sustentou o dirigente.