Roma anuncia contratação de Veretout

A Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, anunciou este sábado a contratação do médio francês Jordan Veretout, que alinhava na Fiorentina, por cinco anos, num negócio que terá o valor total de 17 milhões de euros.Segundo o clube romano, na próxima época o jogador, de 26 anos, alinhará por empréstimo, por um milhão de euros, ficando depois com opção de compra obrigatória por 16 milhões de euros.O acordo prevê ainda um bónus de dois milhões de euros, de acordo com a 'performance' do jogador que, segundo a imprensa italiana, terá um salário anual de 2,5 milhões por temporada.Em declarações ao sítio do clube na internet, Veretout, a quinta contratação para a próxima época, disse estar "muito feliz, por jogar num clube tão grande e com tantos jogadores de qualidade".