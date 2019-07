Roma contrata Pau López ao Betis por 23,5 milhões de euros

O guarda-redes espanhol Pau López assinou um contrato de cinco temporadas com a Roma, treinada pelo português Paulo Fonseca, informou esta quarta-feira o clube da liga italiana.A Roma revelou que pagou 23,5 milhões de euros ao Betis pelo internacional espanhol, que assinou até junho de 2024."É quase impossível dizer não a um clube como a Roma. Isto representa um passo importante na minha carreira. Estou feliz pela confiança depositada em mim por este grande clube. Sinto-me preparado para enfrentar este novo desafio", disse Pau López.O guarda-redes, de 24 anos, fez toda a sua formação no Espanyol, antes de se transferir por empréstimo dos catalães para o Tottenham, em 2016/17, mas nunca chegou a jogar pela equipa principal dos 'spurs'.Na época seguinte voltou ao Espanyol e, em 2018/19, mudou-se para o Betis, no qual foi quase sempre titular, chegando à seleção espanhola.