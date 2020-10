Roma sonda José Boto para diretor desportivo

A imprensa italiana avança hoje que a Roma sondou José Boto para o diretor desportivo. As informações dão conta de duas reuniões entre os donos do clube e o português em Londres e Zurique, algo que Record confirmou junto de várias fontes. Houve troca de ideias para o projeto do clube e, neste momento, o processo encontra-se parado, até porque os italianos estão a equacionar outros nomes. No entanto, Record sabe que as negocições têm margem para serem retomadas.





Paulo Fonseca, que trabalhou com José Boto no Shakhtar, foi questionado sobre o tema na conferência imprensa de hoje. "Não falo de pessoas que não trabalham connosco", limitou-se a responder o treinador da Roma.