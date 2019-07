Cristiano Ronaldo antecipa o que fará daqui a nove anos: «A pescar na Madeira!»

Cristiano Ronaldo viveu esta segunda-feira um dia diferente do habitual no regresso a Madrid. Homenageado pela 'Marca' com um dos prémios mais importante do jornal espanhol, o avançado português reencontrou Florentino Pérez, trocou várias gargalhadas com elementos bem conhecidos dos seus tempos de Real Madrid e, a finalizar, partilhou palco com cinco crianças, que naquele momento fizeram o papel de jornalistas.





Equipadas a rigor, com as camisolas que CR7 vestiu na sua carreira, os miúdos fizeram algumas perguntas curiosas ao avançado português e assistiram também a uma previsão peculiar: onde estará Ronaldo dentro de nove anos? "A pescar na Madeira", atirou o avançado português, olhando já para o futuro, para os seus... 43 anos!