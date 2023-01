Ronaldo Camará desvincula-se do Monza e é um jogador livre

Ronaldo Camará é um jogador livre.sabe que o jovem, de 20 anos, desvinculou-se do Monza, clube italiano para onde rumou há sensivelmente um ano e está agora à procura de um novo emblema. De acordo com o que foi possível apurar, o médio já tem algumas propostas em mãos, de Portugal e do estrangeiro, as quais está agora a analisar.É expectável que nos próximos dias Ronaldo Camará abrace um novo projeto, depois da passagem pelo futebol italiano. O facto de não ter minutos na formação principal Monza, equipa do primeiro escalão do futebol italiano, fez com que pretendesse abraçar um novo desafio, onde pudesse jogar com regularidade. É essa a grande prioridade de Camará, nesta altura, ainda que o mais provável seja a continuidade pelo estrangeiro.