Ronaldo é o 'Rei Midas' da Juventus: os milhões que o clube fatura com o português

Juventus entra no top 10 dos clubes com camisolas mais vendidas

Desde que chegou à Juventus, no verão de 2018, Cristiano Ronaldo tem-se revelado uma mina de ouro para o clube de Turim. O jornal italiano 'Gazzetta dello Sport' cita um estudo da empresa 'Nielsen Sports', realizado em 45 países, que dá conta do efeito Ronaldo nas contas dos bianconeri.Desde que o craque português chegou a Turim o clube já vendeu mais de 1 milhão de camisolas , 1,315 milhões para sermos mais precisos. A 130 euros cada uma, o total amealhado ascende aos 170 milhões de euros. Neste valor há que deduzir os custos de produção da própria camisola, mas de qualquer forma não deixa de ser um número impressionante.As receitas dos patrocínios e da publicidade também aumentaram substancialmente, de 86,8 para 108,8 milhões de euros. O número de seguidores nas redes sociais do clube disparou: aumentou 38 milhões e está agora nos 423 milhões. A Juventus subiu três lugares na lista de clubes com mais seguidores, sendo agora 18.º.Cristiano Ronaldo custou 117 milhões de euros aos cofres da Juve e recebe por ano 31 milhões de euros limpos.