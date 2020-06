Ronaldo esteve a um passo do Milan mas negócio foi bloqueado

Cristiano Ronaldo esteve a um passo do Milan antes de assinar pela Juventus, em 2018, segundo revelou esta segunda-feira, o antigo diretor desportivo dos rossoneri, Massimiliano Mirabelli, ao canal italiano Sportitalia, mas as questões financeiras pesaram com mais força.





"Sabíamos que podia haver problemas entre Ronaldo e o Real Madrid. Foi algo que falámos com Jorge Mendes, tentámos tudo mas os donos chineses bloquearam o negócio porque não era sustentável", lembrou o antigo dirigente do Milan, que garantiu que "com os atuais donos, CR7 seria jogador do Milan".