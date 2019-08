Ronaldo explica saída de Madrid: «Já era uma zona de conforto. Queria um novo desafio»

Em entrevista à TVI, e de olho no futuro, Cristiano Ronaldo garantiu que uma eventual mudança no futuro para um campeonato 'exótico', como China ou Estados Unidos, nunca sucederá por uma questão financeira, até porque, segundo admite, dinheiro é algo que não lhe falta."A nível financeiro não preciso do futebol para viver bem. Vou viver bem a vida inteira. Há projetos e este da Juvenus aliciou-me. Era um desafio. Tinha ganho em Inglaterra, Espanha e ia ganhar aqui em Itália. E consegui mais um recorde ao ganhar o campeonato. Gosto de desafios. Para mim Madrid já era uma zona de conforto. Depois de ganhar 17 ou 18 títulos, era mais um. As rotinas eram sempre iguais... Queria um novo desafio, sou uma pessoa que procura aperfeiçoar-me na minha área", explicou o português, que na mesma entrevista assumiu a 'obsessão' de continuar a somar títulos."Se quiserem jogar num nível tens de te preparar, trabalhar, descansar bem e cuidar do teu corpo, que é a tua arma, o teu instrumento de trbalho. A minha motivação é a obsessão pelo sucesso, mas é uma obsessão boa. Se todos os trabalhadores fossem assim iam ser melhores. Eu sei que sou bom no meu trabalho, sei que estou na história do futebol. Não é por acaso que eu e o Messi temos 5 Bolas de Ouro. Sinto.me motivado, não me falta nada, financeiramente estou bem há muitos anos, mas não é isso que me move. O que me move é a paixão pelo futebol", frisou.De resto, CR7 assume que não definiu nenhuma data para a sua retirada, mas entre risos assumiu que não se importava de ganhar um prémio... caso o mesmo existisse. "Será que há algum jogador de futebol que tenha mais recordes do que eu? Tem prémio? Se tiver prémio vamos lá! Mas há outras prioridades: as crianças, uma família, uma mulher, só Deus é que sabe. Posso abandonar para o ano ou jogar até aos 40. Quero desfrutar o momento."